В России начали продавать подделки известного лекарства от ожирения

В интернете начали продавать подделки известного лекарства от ожирения «Орлистат». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на международную ассоциацию «Антиконтрафакт».

По данным ассоциации, в продаже появились БАДы, имеющие название Orlistat. Продавцы утверждают, что это оригинальный препарат немецкого производителя Libenskraft. Настоящее лекарство зарегистрировано в России. Его назначают при ожирении и диабете строго по рецепту.

Согласно декларации о соответствии, на которую ссылаются продавцы, в состав пищевой добавки входит ашваганда — препарат из корня витании. По словам директора по развитию СРО «Союз производителей БАД» Ивана Дындикова, это вещество запрещено для использования в БАДах как растение, которое содержит психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

Руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» международной ассоциации «Антиконтрафакт» Сергей Зеленец отметил, что все лекарственные средства, продающиеся в России, должны быть зарегистрированы. Однако, по его информации, сведений о регистрации Orlistat нет.

В июле в Москве задержали троих предпринимателей, подозреваемых в продаже опасных для жизни контрафактных лекарств. По данным следствия, мужчины ввозили в страну препараты из-за рубежа и сбывали их через мессенджеры и сервисы доставки.

Ранее россиян предупредили о крупных штрафах за покупку лекарств без рецепта врача.