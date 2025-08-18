На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России начали продавать подделки известного лекарства от ожирения

«Антиконтрафакт»: в сети активизировались продажи подделок лекарства «Орлистат»
true
true
true
close
Depositphotos

В интернете начали продавать подделки известного лекарства от ожирения «Орлистат». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на международную ассоциацию «Антиконтрафакт».

По данным ассоциации, в продаже появились БАДы, имеющие название Orlistat. Продавцы утверждают, что это оригинальный препарат немецкого производителя Libenskraft. Настоящее лекарство зарегистрировано в России. Его назначают при ожирении и диабете строго по рецепту.

Согласно декларации о соответствии, на которую ссылаются продавцы, в состав пищевой добавки входит ашваганда — препарат из корня витании. По словам директора по развитию СРО «Союз производителей БАД» Ивана Дындикова, это вещество запрещено для использования в БАДах как растение, которое содержит психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

Руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» международной ассоциации «Антиконтрафакт» Сергей Зеленец отметил, что все лекарственные средства, продающиеся в России, должны быть зарегистрированы. Однако, по его информации, сведений о регистрации Orlistat нет.

В июле в Москве задержали троих предпринимателей, подозреваемых в продаже опасных для жизни контрафактных лекарств. По данным следствия, мужчины ввозили в страну препараты из-за рубежа и сбывали их через мессенджеры и сервисы доставки.

Ранее россиян предупредили о крупных штрафах за покупку лекарств без рецепта врача.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами