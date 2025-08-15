На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о крупных штрафах за покупку лекарств без рецепта врача

Юрист Русяев: за покупку сильнодействующих лекарств без рецепта грозят штрафы
true
true
true
close
Depositphotos

В России предусмотрена ответственность за покупку сильнодействующих лекарственных препаратов без рецепта врача. Причем заплатить штраф за это нарушение придется не потребителю, а аптеке, напомнил в беседе с RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

По КоАП за продажу лекарства без рецепта фармацевту, как физлицу, грозит штраф до 20 тыс. рублей, а аптеке – до 200 тыс. рублей.

«Но сам покупатель, приобретающий, например, антибиотик или лекарство от давления без рецепта, формально не привлекается к административной ответственности. Исключение — препараты, содержащие сильнодействующие вещества», — подчеркнул Русяев.

В отдельных случаях дело может попасть под уголовную статью – если покупатель приобретает лекарства в крупных количествах. В этом случае уже грозит до трех лет лишения свободы за покупку, и до восьми лет – за покупку в крупном размере. Кроме того, есть административная ответственность за аналогичное преступление (если оно затрагивает небольшие объемы), которое предусматривает наложение штрафа до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

Напомним, с сентября текущего года в России начнет действовать правило «второй лишний» для лекарственных препаратов. Согласно ему, если в конкурсе принимают участие лекарства, которые были полностью произведены в России, остальные заявки отклонят как иностранные. Это коснется наркотических и психотропных средств, препаратов крови, а также 215 лекарств из перечня стратегически значимых.

Ранее в Госдуме оценили последствия нового правила закупки лекарств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами