Россиян предупредили о крупных штрафах за покупку лекарств без рецепта врача

В России предусмотрена ответственность за покупку сильнодействующих лекарственных препаратов без рецепта врача. Причем заплатить штраф за это нарушение придется не потребителю, а аптеке, напомнил в беседе с RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

По КоАП за продажу лекарства без рецепта фармацевту, как физлицу, грозит штраф до 20 тыс. рублей, а аптеке – до 200 тыс. рублей.

«Но сам покупатель, приобретающий, например, антибиотик или лекарство от давления без рецепта, формально не привлекается к административной ответственности. Исключение — препараты, содержащие сильнодействующие вещества», — подчеркнул Русяев.

В отдельных случаях дело может попасть под уголовную статью – если покупатель приобретает лекарства в крупных количествах. В этом случае уже грозит до трех лет лишения свободы за покупку, и до восьми лет – за покупку в крупном размере. Кроме того, есть административная ответственность за аналогичное преступление (если оно затрагивает небольшие объемы), которое предусматривает наложение штрафа до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

Напомним, с сентября текущего года в России начнет действовать правило «второй лишний» для лекарственных препаратов. Согласно ему, если в конкурсе принимают участие лекарства, которые были полностью произведены в России, остальные заявки отклонят как иностранные. Это коснется наркотических и психотропных средств, препаратов крови, а также 215 лекарств из перечня стратегически значимых.

