В Москве раскрыли схему продажи опасных для жизни лекарств

МВД: трое москвичей продавали опасные препараты для похудения и от диабета

В Москве задержали троих предпринимателей, подозреваемых в продаже опасных для жизни контрафактных лекарств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчины ввозили в страну препараты из-за рубежа и сбывали их через мессенджеры и сервисы доставки. В ассортимент входили средства для похудения, лечения диабета, онкологии, эпилепсии и других заболеваний. Экспертиза показала, что продукция не соответствовала стандартам качества и даже могла угрожать здоровью покупателей.

Во время проверочной закупки агенты полиции купили восемь упаковок на сумму свыше 100 тыс. рублей. При обысках у подозреваемых нашли свыше 100 упаковок лекарств, хранившихся с нарушениями условий. Также найдены телефоны, компьютеры и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В МВД возбудили уголовное дело по статье 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных медицинских средств). Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает устанавливать другие эпизоды и возможных соучастников.

Ранее россиян предупредили о фишинговых сайтах с «Оземпиком».