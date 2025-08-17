На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фонд «СПИД.ЦЕНТР» остался без грантовой поддержки

Фонд «СПИД.ЦЕНТР» работает на пожертвования из-за отсутствия грантов
true
true
true
close
Агентство «Москва»

Фонд «СПИД.ЦЕНТР» столкнулся с прекращением грантовой поддержки и теперь функционирует исключительно на пожертвования. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сотрудники организации сообщают, что под угрозой исчезновения оказались такие важные сервисы, как экспресс-тестирование на ВИЧ и горячая линия.

По информации сотрудников, в 2025 году фонд не смог получить финансирование ни от Фонда президентских грантов, ни от гранта Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Ранее эти гранты были основой для финансирования ключевых проектов фонда. Кроме того, Т-банк отклонил запрос фонда на предоставление гранта для покрытия текущих расходов.

В результате отсутствия грантового финансирования под вопросом оказалось дальнейшее существование информационной линии, которая ежедневно обрабатывает запросы по вопросам ВИЧ, экспресс-тестирования, резервного запаса антиретровирусных препаратов для оказания неотложной помощи, просветительских мероприятий и медиапроектов фонда.

В мае основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о пожертвовании в размере €400 тысяч Фонду исследования СПИДа.

Ранее в ООН спрогнозировали, когда СПИД перестанет быть угрозой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами