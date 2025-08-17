Фонд «СПИД.ЦЕНТР» остался без грантовой поддержки

Фонд «СПИД.ЦЕНТР» столкнулся с прекращением грантовой поддержки и теперь функционирует исключительно на пожертвования. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сотрудники организации сообщают, что под угрозой исчезновения оказались такие важные сервисы, как экспресс-тестирование на ВИЧ и горячая линия.

По информации сотрудников, в 2025 году фонд не смог получить финансирование ни от Фонда президентских грантов, ни от гранта Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Ранее эти гранты были основой для финансирования ключевых проектов фонда. Кроме того, Т-банк отклонил запрос фонда на предоставление гранта для покрытия текущих расходов.

В результате отсутствия грантового финансирования под вопросом оказалось дальнейшее существование информационной линии, которая ежедневно обрабатывает запросы по вопросам ВИЧ, экспресс-тестирования, резервного запаса антиретровирусных препаратов для оказания неотложной помощи, просветительских мероприятий и медиапроектов фонда.

В мае основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о пожертвовании в размере €400 тысяч Фонду исследования СПИДа.

