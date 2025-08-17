Число жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью возросло до 14

МЧС: при взрыве на заводе под Рязанью пострадали 149 человек, из них 14 погибли

При взрыве на пороховом заводе «Эластик» под Рязанью пострадали 149 человек, из них 14 — погибли. Обновленную информацию опубликовало в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что спасатели непрерывно разбирают завалы на месте ЧП. Кроме того, они организовали процедуру опознания и обеспечивают работу горячей линии, а психологи МЧС поддерживают пострадавших и их близких.

Два дня назад в пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью прогремел взрыв. Губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там произошел аналогичный инцидент.

По предварительной информации, причины взрыва не связаны с атакой БПЛА — в регионе не объявлялся режим беспилотной опасности. Взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности в цехе. По версии Mash, на заводе во время работ сдетонировал боеприпас. Следователи проверяют соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности на предприятии установленным нормам.

