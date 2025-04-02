Умер актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

Американский актер Вэл Килмер, сыгравший в фильмах «Лучший стрелок» и «Бэтмен навсегда», скончался в возрасте 65 лет. Дочь артиста Мерседес Килмер в беседе с The New York Times рассказала, что причиной смерти стала пневмония.

Килмер страдал от рака гортани, который был диагностирован в 2014 году. Актер победил болезнь, но из-за ее последствий потерял голос. Актер умер во вторник в Лос-Анджелесе.

Килмер учился в престижной Джульярдской школе и начал карьеру в театре. Его дебют в кино состоялся в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!». Но настоящую популярность ему принесла роль в боевике «Лучший стрелок» (1986), который собрал $353 млн в мировом прокате. В 1991 году он исполнил роль Джима Моррисона в фильме «Дорз», где сам пел все песни.

В 1995 году Килмер сыграл Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». В том же году он снялся в культовом фильме Майкла Манна «Схватка», за который был номинирован на премию «Сатурн». В 2005 году он получил еще одну номинацию за роль в криминальной комедии «Поцелуй на вылет».

Ранее сообщалось о смерти актера из «Основного инстинкта» Дэниса Арндта.