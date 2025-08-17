На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине изменили правила воинского учета для женщин-медиков

На Украине женщин-медиков обязали проходить медкомиссию для воинского учета
true
true
true
close
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

На Украине вступили в силу обновленные правила воинского учета, касающиеся женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Об этом сообщило издание «Политика страны» в своем Telegram-канале.

Согласно новым требованиям, образовательные учреждения Украины обязаны в течение недели после выпуска предоставить Кировоградскому ТЦК (территориальному центру комплектования, аналогу военкомата) списки выпускниц, обучавшихся по указанным направлениям. Информация об этих женщинах будет автоматически занесена в Единый государственный реестр призывников, после чего им предстоит пройти медицинскую комиссию в течение двух месяцев. За несоблюдение правил украинкам грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен ($410 — $615).

При этом подчеркивается, что для женщин, вставших на воинский учет, какие-либо ограничения на выезд из страны не предусмотрены.

До этого заместитель начальника 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка заявил, что знакомить украинцев с армией следует начинать уже в дошкольном возрасте.

Ранее российский боец рассказал об участии женщин-военных ВСУ в боях за Щербиновку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами