На Украине изменили правила воинского учета для женщин-медиков

На Украине вступили в силу обновленные правила воинского учета, касающиеся женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Об этом сообщило издание «Политика страны» в своем Telegram-канале.

Согласно новым требованиям, образовательные учреждения Украины обязаны в течение недели после выпуска предоставить Кировоградскому ТЦК (территориальному центру комплектования, аналогу военкомата) списки выпускниц, обучавшихся по указанным направлениям. Информация об этих женщинах будет автоматически занесена в Единый государственный реестр призывников, после чего им предстоит пройти медицинскую комиссию в течение двух месяцев. За несоблюдение правил украинкам грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен ($410 — $615).

При этом подчеркивается, что для женщин, вставших на воинский учет, какие-либо ограничения на выезд из страны не предусмотрены.

До этого заместитель начальника 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка заявил, что знакомить украинцев с армией следует начинать уже в дошкольном возрасте.

Ранее российский боец рассказал об участии женщин-военных ВСУ в боях за Щербиновку.