Судостроитель из Петербурга совратил 14-летнюю девочку и сам пришел в полицию

В Петербурге 28-летнего мужчину задержали за секс с 14-летней девочкой
РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина совратил школьницу и сам явился в полицию, сообщает «Конкретно.ру».

Вчера в полицию Адмиралтейского района обратилась мать 14-летней девочки, которая обвинила 28-летнего мужчину в совращении ее несовершеннолетней дочери. По словам женщины, он не менее трех раз вступил с подростком в интимные отношения в течение июля и августа.

По данным Telegram-канала, сегодня ночью подозреваемый сам пришел в полицейский участок. Как сообщается, мужчина работает в судостроительной компании. Он признался в содеянном и был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого на Урале майора полиции обвинили в совращении 15-летней девочки. 39-летний мужчина, у которого есть жена и дети, занимался частным извозом в свободное от работы время, и в один из дней подвозил девочку с подругой, а позднее вступил с ней в интимную связь, заведомо зная, что жертве нет 16 лет. После того, как девочка забеременела, он бросил ее. Мать пострадавшей пыталась поговорить с полицейским, однако майор настаивал, что ее дочь «обманула его с возрастом». В итоге полицейского уволили с занимаемой должности.

Ранее священник из Тульской области совратил 12-летнего мальчика и получил четыре года колонии.

