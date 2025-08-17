Подростки украли котенка-инвалида из петербургского приюта, попав на видео

В Петербурге трое подростков проникли в приют и украли котенка в переноске

Неизвестные подростки украли из петербургского приюта котенка с инвалидностью. Об этом хозяйка приюта Наталья рассказала 78.ru.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видны три школьника, которые сначала проникли с улицы в подсобное помещение, а затем покинули здание тем же путем, но уже с котенком в переноске.

Известно, что у животного повреждена лапка, поэтому ему требуется особый уход.

«За десять лет работы мы с таким сталкиваемся впервые. Конечно же, мы написали заявление в полицию», — заявила хозяйка приюта.

Однако, как уточняется, в приюте готовы пойти на мировую, если похитители вернут котенка обратно.

До этого в Липецке подростка обвинили в серии краж из магазинов. По данным следствия, 16-летний подросток совершил не менее 20 краж из разных магазинов города вместе с 23-летним приятелем. Их добычей становились продукты питания, предметы гигиены и бытовая химия.

Ранее подростки с пистолетом напали на магазин ради мороженого и хот-догов.