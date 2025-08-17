На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростки украли котенка-инвалида из петербургского приюта, попав на видео

В Петербурге трое подростков проникли в приют и украли котенка в переноске
true
true
true

Неизвестные подростки украли из петербургского приюта котенка с инвалидностью. Об этом хозяйка приюта Наталья рассказала 78.ru.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видны три школьника, которые сначала проникли с улицы в подсобное помещение, а затем покинули здание тем же путем, но уже с котенком в переноске.

Известно, что у животного повреждена лапка, поэтому ему требуется особый уход.

«За десять лет работы мы с таким сталкиваемся впервые. Конечно же, мы написали заявление в полицию», — заявила хозяйка приюта.

Однако, как уточняется, в приюте готовы пойти на мировую, если похитители вернут котенка обратно.

До этого в Липецке подростка обвинили в серии краж из магазинов. По данным следствия, 16-летний подросток совершил не менее 20 краж из разных магазинов города вместе с 23-летним приятелем. Их добычей становились продукты питания, предметы гигиены и бытовая химия.

Ранее подростки с пистолетом напали на магазин ради мороженого и хот-догов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами