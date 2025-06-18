Подростки с пистолетом ворвались в магазин ради кражи мороженого и хот-догов

В Новосибирске будут судить подростков за вооруженный налет на магазин

В Новосибирске перед судом предстанут пятеро подростков, которые устроили налет на магазин ради мороженого и хот-догов. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в ноябре 2024 года пятеро подростков ворвались в продуктовый магазин. Угрожая продавцу пистолетом, юноши украли из торговой точки мороженое и хот-доги, после чего скрылись.

Грабеж раскрыли, когда один из злоумышленников угнал мопед из гаража местного жителя и дал его покататься своему приятелю. Молодого человека остановили сотрудники полиции. Нападавших задержали, было возбуждено уголовное дело о разбое. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, обвиняемым могут грозить длительные сроки заключения.

До этого в Нижегородской области подросток украл из магазина 12 банок кофе. 15-летний подросток ночью взломал стеклопакет и пробрался в торговый зал. Школьник вынес из магазина 12 банок кофе и скрылся. Личность злоумышленника быстро установили. Старшеклассник признался, что украденное он продал на улице прохожим, а деньги потратил. Известно, что подросток уже привлекался к ответственности за серию краж из магазинов.

Ранее в Петербурге подростки избили и подожгли молодого человека у компьютерного клуба.