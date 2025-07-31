В Липецке подростка обвинили в серии краж из магазинов

В Липецке двое приятелей предстанут перед судом за серию краж из магазинов, в общей сложности подельники украли товары на 165 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, 16-летний подросток совершил не менее 20 краж из разных магазинов Липецка. Вместе с 23-летним приятелем злоумышленник заходил в торговые залы и складывал понравившийся товар в пакеты.

Преимущественно их добычей становились продукты питания, предметы гигиены и бытовая химия. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела, оба фигуранта находятся под стражей, им может грозить по пять лет лишения свободы.

До этого россиянин ограбил ломбард и уснул с украденной пилой на скамейке. Инцидент произошел 28 июля, в помещение комиссионного магазина вошел неизвестный. Долгое время он рассматривал товар, а затем схватил со стеллажа циркулярную пилу и, не обращая внимания на продавца, скрылся. Стражи порядка, прибывшие на вызов, обнаружили грабителя мирно спящим на скамейке в одном из соседних дворов. Избавиться от украденной пилы он не успел. Задержанным оказался 32-летний безработный, мотив своего поступка он объяснить не смог.

Ранее мужчина с топором и пистолетом ограбил ювелирный магазин в Кемеровской области.