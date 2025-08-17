В бухте Миноносок во Владивостоке загорелся катер с людьми

В бухте Миноносок в Хасанском районе Владивостока загорелся катер с людьми на борту. Об этом сообщили в Telegram-канале 112.

Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «NewsVLru».

По предварительной информации, пассажиры бросились в воду, пытаясь спастись от огня. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Накануне в Саратовской области сгорела яхта, которая была приобретена всего несколько дней назад для организации водных прогулок. По информации источника канала, судно хотели перегнать в Большой порт Санкт-Петербурга, однако перед отправкой его необходимо было отремонтировать. Во время проведения работ в каюте произошло короткое замыкание, из-за которого вспыхнул пожар. Яхта загорелась за считанные минуты, при этом полностью сгорели мебель и ковры.

Судно принадлежало 59-летнему Александру М., управлял яхтой Вячеслав Абросимов.

По данным МЧС, на борту находились шесть пассажиров, и всем им удалось высадиться на берег без повреждений. В результате происшествия судно получило серьезные повреждения. Сейчас следователи устанавливают причины инцидента и размер причиненного ущерба.

