Появились подробности о яхте, сгоревшей в Саратовской области

112: в Саратовской области пожар на яхте начался с короткого замыкания в каюте
true
true
true

Яхта, которая сгорела сегодня в Саратовской области, была приобретена всего несколько дней назад, 8 августа, для организации водных прогулок. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника канала, судно планировалось перегнать в Большой порт Санкт-Петербурга, однако перед отправкой его необходимо было отремонтировать. Во время проведения работ в каюте произошло короткое замыкание, из-за которого вспыхнул пожар. Яхта загорелась за считанные минуты, при этом полностью выгорела мебель и ковры.

Судно принадлежало 59-летнему Александру М., управление осуществлял Вячеслав Абросимов.

По данным МЧС, на борту находились шесть пассажиров, и всем им удалось высадиться на берег без повреждений.

В результате происшествия судно получило серьезные повреждения. Сейчас следователи устанавливают причины инцидента и размер причиненного ущерба.

На этой неделе стало известно, что в Средиземном море недалеко от испанского острова Ибица вспыхнула и затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан. Их эвакуировали. На кадрах, представленных экстренными службами Испании, видно, как пламя охватывает роскошное 28-метровое судно, а в небо поднимаются клубы дыма.

Ранее у берегов Либерии загорелось датское судно.

