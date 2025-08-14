В Крыму пассажир украл телефон у таксиста и на ходу выпрыгнул из машины

В Евпатории полицейские задержали туриста из Москвы, который ограбил водителя такси и выпрыгнул из машины. Об этом сообщает УМВД Крыма.

С заявлением в правоохранительные органы обратился водитель такси с заявлением о краже у него мобильного телефона. Выяснилось, что шофер подвозил пассажира рано утром. Во время поездки между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник схватил с приборной панели телефон таксиста и на ходу выпрыгнул из авто. При падении пассажир получил травму головы, но сумел подняться и скрыться с места происшествия.

Спустя несколько часов в медицинском учреждении стражи порядка задержали 57-летнего жителя Москвы, подозреваемого в ограблении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, телефон изъят и возвращен владельцу. Фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого в Якутске таксист помог пассажирке рассчитаться за поездку и перевел себе все деньги с ее банковского счета. Женщина сообщила, что ее обокрал таксист. Выяснилось, что она возвращалась домой на такси и не смогла самостоятельно совершить онлайн-перевод, чтобы рассчитаться за поездку. Пассажирка попросила водителя о помощи, мужчина взял ее телефон и перевел себе 25 тысяч рублей. Подозреваемого в краже задержали, в отношении 28-летнего таксиста возбуждено уголовное дело, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Ярославле таксист украл у пассажира 132 тысячи рублей из кошелька.