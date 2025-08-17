В Подмосковье пожарный пострадал при тушении возгорания на ж/д путях

«360»: в Щербинке спасли пожарного, зажатого под обломками при тушении

В подмосковной Щербинке во время тушения пожара на железнодорожных путях пострадал один из спасателей. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, после локализации возгорания произошло обрушение кровли и бетонных перекрытий, под которыми оказался зажат сотрудник экстренных служб.

Спасательная операция заняла около получаса. Пострадавшего удалось извлечь, после чего его госпитализировали с открытым переломом лодыжки.

Пожар был окончательно ликвидирован около трех часов ночи.

Накануне вечером стало известно, что в Щербинке загорелся склад около ж/д путей, на котором хранились одежда и обувь. Возгорание началось в 23:10 на Люблинской улице. По данным МЧС, там вспыхнуло эксплуатируемое здание и расположенный поблизости склад. Объектам инфраструктуры РЖД ничто не угрожает.

До этого загорелся склад в подмосковном Пушкино. По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространялся в сторону Ярославского шоссе, а на месте возгорания были слышны взрывы.

