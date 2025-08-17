В двух российских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорты в Казани и Нижнем Новгороде возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

По словам Кореняко, ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов.

За то время, пока аэропорт в Нижнем Новгороде не работал, на запасной аэродром «ушел» один самолет. В период действия ограничений в аэропорту Казани на запасные аэродромы «ушли» три воздушных судна.

Утром 17 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в городе Кстово в Нижегородской области произошли более 10 взрывов. Соответствующие звуки раздались примерно в 5:00 мск.

Предварительно, в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны. Местные жители заявили, что украинские дроны летели очень низко со стороны населенных пунктов Гагино и Шелокша. Люди видели в небе дым от уничтоженных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в РФ предложили ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в аэропортах.