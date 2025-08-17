В Воронежской области прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в Борисоглебске Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники.

Очевидцы сообщили, что слышали не менее четырех взрывов в небе над городом, а также видели вспышки. Информации о пострадавших и последствиях на земле нет.

«Также о взрывах сообщают жители Воронежа и города Россошь», — отмечается в сообщении.

В 22:08 губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал жителей региона не покидать дома и держаться подальше от окон.

17 августа около 17:00 средства ПВО сбили ликвидировали дрон самолетного типа над Воронежской областью.

3 августа SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов. По словам местных жителей, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

