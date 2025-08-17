Россиянам напомнили о штрафах за подпирание автомобилей во дворе

Подпирание машиной других автомобилей на придомовой территории карается штрафом и эвакуацией. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Подпирание машин во дворе считается нарушением правил парковки. Делая это, будьте готовы к справедливому наказанию: нарушение правил стоянки - штраф до 3 000 рублей», — объяснил он.
Стоянка вторым рядом на проезжей части также карается штрафом до 3 тыс. рублей.
До этого Национальный автомобильный союз выступил с идеей о введении штрафов за использование «иранской тонировки» – легко устанавливаемых рулонных штор, которые крепятся на стекла автомобилей. По словам главы НАС Антона Шапарина, такие шторки приводят к росту риска ДТП. В союзе предложили штрафовать нарушителей на 5 тыс. рублей, за повторное нарушение уже на 15 тыс. рублей.
Незадолго до того депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей.
Ранее дачников предупредили о штрафе за неправильную перевозку вещей на автомобиле.