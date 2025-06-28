Дачников предупредили о штрафе за неправильную перевозку вещей на автомобиле

Россияне могут столкнуться со штрафом в случае неправильной перевозки грузов на автомобиле на дачу. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Анастасия Билялова.

Эксперт пояснила, что перевозимые вещи не должны мешать водителю видеть дорогу и затруднять управление автомобилем. Также груз не должен создавать шум, пыль или загрязнять окружающую среду, подчеркнула юрист.

«Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками «Крупногабаритный груз». В темное время суток и в условиях недостаточной видимости также спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета», — сказала Билалова.

Юрист добавила, что при неправильной перевозке груза россияне могут получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

В мае юрист Елена Пономарева предупредила россиян, что мыть автомобиль можно только в специальных местах. По ее словам, стекающая во время чистки машины воды загрязняет окружающую среду. В случае выявления нарушения можно получить предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по ст. 8.6 КоАП может составить 3-5 тысячи рублей.

Ранее в РФ предупредили о штрафах за неправильное приготовление шашлыка на даче.