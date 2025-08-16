В столице Сирии прогремел взрыв

На юго-западе сирийского Дамаска произошел взрыв, передает SANA.

Уточняется, что это случилось в районе Меззе.

Как рассказал командующий силами внутренней безопасности Дамаска, бригадный генерал Усама Мухаммед Хайр Атика, взрывное устройство было заложено в старый автомобиль марки Austin. Он долго находился на стоянке.

В конце июня в районе Дувейла, где проживает христианское население Дамаска, произошел взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. Его привел в действие террорист-смертник: сначала он ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу.

В МВД Сирии заявили, что он был членом ИГИЛ (организация запрещена в России). На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду были видны пятна крови. Территорию вокруг здания оцепили, туда съехались машины скорой помощи. В результате случившегося пострадали несколько десятков человек.

