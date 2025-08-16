На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В столице Сирии прогремел взрыв

SANA: взрыв произошел в районе Меззе в Дамаске
true
true
true
close
Shutterstock

На юго-западе сирийского Дамаска произошел взрыв, передает SANA.

Уточняется, что это случилось в районе Меззе.

Как рассказал командующий силами внутренней безопасности Дамаска, бригадный генерал Усама Мухаммед Хайр Атика, взрывное устройство было заложено в старый автомобиль марки Austin. Он долго находился на стоянке.

В конце июня в районе Дувейла, где проживает христианское население Дамаска, произошел взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. Его привел в действие террорист-смертник: сначала он ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу.

В МВД Сирии заявили, что он был членом ИГИЛ (организация запрещена в России). На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду были видны пятна крови. Территорию вокруг здания оцепили, туда съехались машины скорой помощи. В результате случившегося пострадали несколько десятков человек.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами