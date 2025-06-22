Не менее 20 человек погибли при взрыве в церкви Дамаска

В Дамаске при взрыве в церкви погибли как минимум 20 человек

В Сирии число жертв теракта в церкви на востоке Дамаска достигло 20, передает Syria TV.

Однако сирийский минздрав пока официально подтвердил гибель 13 людей и заявил, что еще 53 человека пострадали. Губернатор Дамаска Махер Марван выразил обеспокоенность в связи с терактом и решительно его осудил.

До этого в районе Дувейла, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. Его привел в действие террорист-смертник: сначала он ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу. В МВД Сирии заявили, что он был членом ИГИЛ (организация запрещена в России). На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду видны пятна крови. Территория вокруг здания оцеплена, туда съехались машины скорой помощи.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.