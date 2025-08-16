На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Астрахани сняли ограничения на полеты
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Астрахани (Нариманово) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

По словам Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Представитель Росавиации подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

О приостановке полетов пресс-секретарь сообщил в 11:44 мск. Таким образом, эти меры в воздушной гавани Астрахани действовали почти шесть часов.

До этого Кореняко рассказал об отмене ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа и Грозного.

Ранее рейсы в Манчестере отменили из-за столкновения самолетов.

