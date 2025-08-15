Рейсы в Манчестере отменены из-за столкновения самолетов

Аэропорт в Манчестере приостановил рейсы после инцидента на взлетно-посадочной полосе, когда два самолета авиакомпании EasyJet задели друг друга крыльями, пишет Daily Express со ссылкой на представителя авиакомпании.

Один самолет должен был вылететь в Гибралтар, а другой — в Париж. Как сообщили в авиакомпании, сейчас ведется расследование произошедшего.

«EasyJet подтверждает, что два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Манчестера. Начато немедленное расследование, чтобы установить причину произошедшего. Безопасность наших пассажиров и экипажа — лавный приоритет», — заявили в компании.

Отмечается, что после инцидента в аэропорту воцарился хаос из-за отмен и задержек рейсов.

Похожая ситуация произошла 5 августа 2008 года в аэропорту города Манчестер. Тогда при рулежке столкнулись два самолета: Boeing 737-800 чартерной авиакомпании Futura и Airbus A320 авиакомпании Lufthansa. Столкновение крыльями произошло во время выруливания самолетов от здания терминала к взлетно-посадочной полосе.

Ранее в американском аэропорту в Монтане столкнулись два самолета.