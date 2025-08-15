На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рейсы в Манчестере отменены из-за столкновения самолетов

Аэропорт Манчестера приостановил работу из-за столкновения самолетов
close
Global Look Press

Аэропорт в Манчестере приостановил рейсы после инцидента на взлетно-посадочной полосе, когда два самолета авиакомпании EasyJet задели друг друга крыльями, пишет Daily Express со ссылкой на представителя авиакомпании.

Один самолет должен был вылететь в Гибралтар, а другой — в Париж. Как сообщили в авиакомпании, сейчас ведется расследование произошедшего.

«EasyJet подтверждает, что два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Манчестера. Начато немедленное расследование, чтобы установить причину произошедшего. Безопасность наших пассажиров и экипажа — лавный приоритет», — заявили в компании.

Отмечается, что после инцидента в аэропорту воцарился хаос из-за отмен и задержек рейсов.

Похожая ситуация произошла 5 августа 2008 года в аэропорту города Манчестер. Тогда при рулежке столкнулись два самолета: Boeing 737-800 чартерной авиакомпании Futura и Airbus A320 авиакомпании Lufthansa. Столкновение крыльями произошло во время выруливания самолетов от здания терминала к взлетно-посадочной полосе.

Ранее в американском аэропорту в Монтане столкнулись два самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами