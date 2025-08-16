Одному из подростков, избивших двойника Ленина в Петербурге, предъявили обвинение

В Петербурге одному из подростков, участвовавших в избиении двойника Владимира Ленина, предъявили обвинение по уголовному делу. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц. Одному из троих участников избиения предъявлено обвинение, он признал свою вину. Двое других нападавших не достигли возраста 14-ти лет — после допроса их передали законным представителям, которых привлекли к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

13 августа в интернете была обнаружена видеозапись, на которой группа подростков нападает на мужчину на детской площадке. Личность пострадавшего удалось установить: им оказался 54-летний житель города, который, по словам соседей, уже давно перевоплотился во Владимира Ильича и этим известен среди жителей Московского района. Мужчина легко поддерживал философские беседы даже с незнакомцами, а те отзывались о нем только положительно.

