Замглавы Старооскольского городского округа арестовали по делу о растрате

Суд арестовал замглавы Старооскольского Белгородской области Губарева
Shutterstock

Замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева арестовали по делу о растрате. Об этом сообщил ТАСС.

Мещанский районный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца.

Губарева назначили заместителем главы администрации Старооскольского округа по строительству в 2024 году. В прошлом месяце суд отправил в СИЗО бывшего главу управления капитального строительства региона Алексея Сошникова и его подчиненных Ларису Стрелецкую и Андрея Решетько, обвиняемых в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений на границе.

11 июля сообщалось, что Генпрокуратура планирует взыскать около миллиарда рублей с организаторов строительства защитных сооружений. В период с 2022 по 2024 год в Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей на эти цели.

Ранее экс-чиновника Минобороны приговорили к колонии за злоупотребление полномочиями.

