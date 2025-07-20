По делу о растрате при возведении фортификаций в Белгороде арестованы еще трое

За растрату при строительстве фортификаций под Белгородом арестовали трех людей

Следователи предъявили обвинение в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений в Белгородской области новым фигурантам. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что они этапированы в столицу и арестованы.

«В рамках оперативно-разыскной деятельности задержаны и этапированы в Москву Сошников А. Г., Стрелецкая Л. А. и Решетько А. В.», — рассказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата).

По информации агентства, всем троим фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

23 июня стало известно о задержании вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина. Предварительно, это связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе. По неподтвержденной информации, приблизительные оценки ущерба — 500 млн рублей, которые были получены из-за завышения стоимости и хищения при производстве железобетонных изделий. Их используют для укрепления госграницы.

11 июля сообщалось, что Генпрокуратура РФ планирует взыскать около миллиарда рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Сообщалось также, что в период с 2022 по 2024 год в Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд рублей для строительства защитных сооружений на границе с Украиной.

Ранее подрядчики, строившие в Белгородской области оборонительные сооружения, вернули деньги.