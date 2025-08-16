На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка лишилась квартиры и 3,5 млн рублей, поддавшись на обман знакомой и ее внука

78.ru: в Ленобласти знакомая обманула пенсионерку на квартиру и 3,5 млн рублей
Shutterstock

В Ленинградской области пенсионерка осталась без квартиры и 3,5 млн рублей, доверившись знакомой и ее внуку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в городе Кировске. Под предлогом неоплаченных жилищно-коммунальных услуг женщину убедили подписать договор купли-продажи квартиры. В результате пожилая женщина продала свое жилище внуку мошенницы за 300 тысяч рублей.

Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, составил 3,5 млн рублей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

До этого бухгалтер из Иркутска инвестировала в мошенников 2,3 млн рублей. С иркутянкой связался неизвестный, представившийся брокером, аферист проинструктировал ее о работе «биржи» и попросил установить «торговое приложение».

Ранее на Урале задержали курьера мошенников, выманившего у пенсионерки из Петербурга 3 млн рублей.

