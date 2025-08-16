На Урале задержан курьер мошенников, выманивший у пенсионерки из Петербурга 3 млн рублей

В Екатеринбурге задержан похититель трех миллионов у пенсионерки из Петербурга

В Свердловской области сотрудники полиции задержали 18-летнего юношу, который выманил у петербургской пенсионерки 3 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

86-летняя пенсионерка обратилась с заявлением в полицию 11 августа. Потерпевшая сообщила, что накануне с ней связались неизвестные. Мошенники убедили пенсионерку в необходимости декларирования накоплений.

Поверив аферистам, пожилая женщина передала курьеру все сбережения в сумме 3 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские смогли установить личность пособника преступников, им оказался 18-летний житель Екатеринбурга. Молодой человек задержан.

До этого жительница Анапы отдала свои деньги мошенникам, поверив в историю с бесплатной услугой. Неизвестные представились сотрудниками службы обслуживания домофонов и рассказали о бесплатной замене ключей. Затем аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и других служб. Мошенники убедили женщину в необходимости продать жилье и автомобиль. В результате женщина лишилась более 6,5 миллиона рублей.

