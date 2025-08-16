Названа победительница конкурса «Миссис Россия — 2025»

Победительницей 25-го всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия – 2025», стала 37-летняя жительница Магнитогорска Екатерина Семенова. Финал состязания прошел в Москве, в Театральном центре «На Плющихе», пишет ТАСС.

Семенова ранее уже завоевывала региональные титулы, такие как «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». Сейчас она работает тренером по дефиле.

Как пишет агентство, Семенова получила эксклюзивную корону ручной работы. Титул «Гран-при Миссис Россия — 2025» достался Юлии Смоляковой из Самары. В финальном шоу участвовали 46 участниц из 22 городов России. Самой молодой участнице — 26 лет, а самой взрослой — 63 года. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2000 года.

В начале августа уроженка Крыма Светлана Шехаб эль-Дин (Калинина) стала Второй на конкурсе красоты «Миссис Ливан 2025» (Mrs. Lebanon 2025). По ее словам, она живет в Ливане 14 лет, замужем и воспитывает ребенка. У нее есть гражданство страны. Женщина уже 22 года работает моделью и владеет собственным модельным агентством.

Ранее в Москве прошел финал конкурса «Миссис Россия Мира — 2025».