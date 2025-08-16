На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
От 26 до 63 лет. Кто стал «Миссис Россия — 2025»

Екатерина Семенова из Магнитогорска завоевала титул «Миссис Россия — 2025»
Жительница Магнитогорска Екатерина Семенова стала победительницей конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия — 2025». Финал проходил в Театре на Плющихе в Москве.

О победительнице известно, что ей 37 лет, замужем, есть сын. Ранее она работала на телевидении родного города, сейчас стала тренером по дефиле. Ранее она уже завоевывала региональные титулы «Краса уральского федерального округа», «Жемчужина Магнитогорска» и «Краса Магнитки».

Второй по значимости титул «Гран-при миссис Россия — 2025» завоевала Юлия Смолякова из Самары.

«Первой вице-миссис Россия-2025» стала многодетная мама и военная медсестра из Пскова Сабина Павликова. «Второй вице-миссис Россия» — стоматолог Евгения Луковецкая из Нижнего Новгорода. Обладательницей титула «Третьей вице-миссис Россия» назвали маму двоих детей Евгению Холодову из Смоленска.

Как сообщает ТАСС, всего в конкурсе было 28 номинаций («Миссис Улыбка», «Миссис милосердия», «Миссис Интернет»), одна специальная номинация «Миссис Защитница Отечества» и пять титулов: Первая, Вторая и Третья вице-миссис Россия, «Миссис Россия Классик» и «Первая вице-миссис Россия Классик». Среди участниц конкурса были жены участников СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные матери, шесть из которых воспитывают четверых и более детей. Для участия в конкурсе в Москву съехались 46 женщин из 22 городов со всей России. Самой юной конкурсантке 26 лет, самой старшей — 63 года.

