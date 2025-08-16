На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двух мужчин задержали за стрельбу из автомата в Москве

В Москве задержали двух мужчин за стрельбу из охолощенного автомата в лесу
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из охолощенного автомата в московском лесу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Ночью 16 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе в лесу на Дмитровском шоссе в районе дома №169. Прибывшие на место сотрудники задержали двоих граждан и доставили в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства.

У них изъяли охолощенный автомат. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В результате стрельбы никто не пострадал.

Стрельба из охолощенного оружия в неположенном месте может повлечь за собой штраф. В некоторых случаях подобные действия могут быть квалифицированы как хулиганство, что влечет за собой более серьезное наказание.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что жители района Северный около часа ночи проснулись из-за звуков стрельбы, которые доносились со стороны Хлебниковского лесопарка. Они заявили, что звуки были похожи на автоматные очереди. После стрельбы из леса выбежало не менее 8-10 человек.

Ранее в Петербурге подростки устроили стрельбу на детской площадке и ранили прохожего.

