Стало известно о стрельбе на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы ночью произошла стрельба очередями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, инцидент произошел в районе Северный. Как рассказали каналу местные жители, около часа ночи они проснулись из-за звуков стрельбы, которые доносились со стороны Хлебниковского лесопарка. Они заявили, что звуки были похожи на автоматные очереди.

«Серия выстрелов раздалась не менее трех раз. А затем из леса выбежало не менее 8-10 человек. На место приезжали сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

