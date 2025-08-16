На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о стрельбе на северо-востоке Москвы

SHOT: на северо-востоке Москвы произошла стрельба очередями
true
true
true
close
Shutterstock

На северо-востоке Москвы ночью произошла стрельба очередями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, инцидент произошел в районе Северный. Как рассказали каналу местные жители, около часа ночи они проснулись из-за звуков стрельбы, которые доносились со стороны Хлебниковского лесопарка. Они заявили, что звуки были похожи на автоматные очереди.

«Серия выстрелов раздалась не менее трех раз. А затем из леса выбежало не менее 8-10 человек. На место приезжали сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

12 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы во дворе жилого дома. Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Просвещения. Группа подростков развлекалась, стреляя на детской площадке. Им сделал замечание проходивший мимо мужчина, в ответ один из хулиганов выстрелил в его сторону из светошумового пистолета.

Ранее на чемпионате России по хоккею на траве произошла стрельба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами