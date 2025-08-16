На протестах в Сербии пострадали полицейские

Глава МВД Дачич: при протестах в Сербии пострадали шесть полицейских

На протестах сторонников оппозиции в нескольких городах Сербии в ночь на 16 августа пострадали 6 полицейских, задержаны 38 человек. Об этом заявил глава министерства внутренних дел Ивица Дачич на брифинге, передает РИА Новости.

Чиновник назвал произошедшее жестоким нападением на сотрудников полиции.

Дачич уточнил, что протестующие использовали пиротехнику, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, а в Нови-Саде напали на журналистов телеканала Informer, за что двое были задержаны. Ночью беспорядков уже не было.

В ночь на 14 августа более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад. По словам президента Сербии Александара Вучича, в Белграде с пригородами было 3084 протестующих, в Нови-Саде — 1695.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что беспорядки на протестах в стране большей частью вызваны извне.

Протесты студентов и оппозиции начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года. Участники акций требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что лидеры ЕС хотят сместить правительства в Венгрии, Словакии и Сербии.