Выросло число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области увеличилось до девяти

Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По ее информации, на месте ЧП сотрудники министерства спасли еще одного человека из-под завалов. Всего было спасено три человека.

«Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять — погибли», — заявили в пресс-службе.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного под Рязанью, произошел взрыв. На месте происшествия задействовано около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших направили в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти области.

Кроме того, был создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

Ранее была названа возможная причина взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области.