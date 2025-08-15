В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на нового избранника бывшей жены

Екатеринбуржец напал с ножом на мужчину, который заступился за его бывшую жену. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 15 августа на улице Крауля. По словам очевидцев, нападавший выяснял отношения со своей экс-супругой, а когда в конфликт вмешался ее новый возлюбленный, он достал нож и нанес ему несколько ударов.

На место вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавший был госпитализирован. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП. Предварительно, причиной нападения могла стать ревность агрессора.

До этого мужчина с сайта знакомств из-за ревности разбил лицо возлюбленной и лишил телефона. Екатеринбурженка познакомилась с партнером за три недели до инцидента. Несмотря на то, что они встретились недавно, избранник уже стал говорить о свадьбе. В день инцидента пара проводила время у мужчины дома. В какой-то момент молодой человек нашел в телефоне возлюбленной старую переписку и приревновал, после чего стал избивать. Девушке удалось позже вызвать такси, затем она обратилась в полицию.

Ранее россиянка пыталась отрезать половой орган своего возлюбленного из ревности.