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Россиянка пыталась отрезать половой орган своего возлюбленного из ревности

В Томской области спасли мужчину, которому девушка едва не отрезала половой орган
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Depositphotos

В Томской области врачи спасли мужчину, которому подруга пыталась ампутировать половой орган. Об этом пишет Baza.

Пострадавшего привезли в Асиновскую больницу 10 июля с глубокими резаными ранами мошонки и частичной травматической ампутацией полового члена.

Мужчина признался, что увечья ему из ревности нанесла его девушка. Она узнала, что у нее появилась конкурентка, и решила предотвратить потенциальную измену радикальным способом.

Хирурги спасли пострадавший орган, проведя реконструктивную операцию на половом члене, и орган удалось спасти. Сейчас раненый продолжает восстанавливаться в стационаре, он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее чиновник из Уфы проиграл 300 тысяч в казино и прижег себе гениталии утюгом.

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