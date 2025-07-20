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В Севастополе запретили публиковать в интернете дислокацию военных объектов

Развожаев запретил публикации, раскрывающие дислокацию объектов МО в Севастополе
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, который вводит запрет на распространение информационных материалов, раскрывающих дислокацию объектов Министерства обороны. Документ опубликован на сайте правительства города.

В указе отмечается, что запрет на распространение фото- и видеоматериалов, а также сведений о последствиях применения беспилотных аппаратов, транспортных средств, ракет или иных средств поражения действует на период режима среднего уровня реагирования.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории региона ввели запрет на публикацию фото и видео о работе противовоздушной обороны и о беспилотных летательных аппаратов.

По словам Аксенова, на территории Крыма вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото и видео, географических координат и другой информации, которая позволяет определить места размещения ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений.

Ранее в Киеве корреспондентов Reuters заставили прервать трансляцию.

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