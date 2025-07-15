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В Тамбовской области запретили публиковать и распространять информацию о БПЛА

Первышов ввел запрет на распространение информации о БПЛА в Тамбовской области
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Evgeniy Maloletka/AP

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о запрете на публикацию информации, фото- и видеоматериалов, связанных с процессом и последствиями применения украинских БПЛА. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Подобные публикации запрещены в СМИ, а также в соцсетях. Кроме того, данное ограничение распространяется на работу российского ПВО и РЭБ, уточнил глава региона.

За нарушение данного постановления предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа: для граждан — до 5 000 рублей, для должностных лиц — до 20 000 рублей; для юридических лиц — до 100 000 рублей, говорится в постановлении.

Первышов подчеркнул, что запрет не касается официальных сообщений органов власти и правоохранительных органов.

В Псковской области ранее запретили публиковать и распространять информацию о применении БПЛА. По словам главы региона Михаила Ведерникова, противник собирает и анализирует любые данные, которые позволят ему оценить эффективность атак и работу российских средств противовоздушной обороны, после чего использует эту информацию «против нас».

Ранее прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве.

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