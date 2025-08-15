Минтруд предложил ограничить долю иностранных работников в нескольких отраслях

Минтруд в 2026 году может полностью исключить иностранцев из торговли алкоголем

Минтруд России предложил в 2026 году сократить допустимую долю иностранных работников в нескольких отраслях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ограничения коснутся девяти видов экономической деятельности, а в некоторых секторах, включая розничную торговлю алкоголем и табаком, доля иностранных сотрудников может быть полностью исключена.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов говорил в беседе с «Газетой.Ru», чтовВласти Петербурга приняли правильное решение, запретив иностранцам работать в сфере доставки — российское общество не должно превращаться в «полуподвальную экономику».

Он считает, что иностранные студенты в России могут работать кем угодно. По его словам, в стране созданы необходимые условия.

Документ, подписанный губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, расширяет перечень видов деятельности, по котором в текущем году запрещено привлекать иностранцев. Нововведение объясняется борьбой с теневой занятостью. За три месяца бизнес должен скорректировать работу в новых условиях. До этого подобный запрет был введен в сфере такси.

Ранее Госдума заказала исследование о влиянии миграции на Россию за 1,5 млн рублей.