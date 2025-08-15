Госдума заказала исследование о влиянии миграции на Россию за 1,5 млн рублей

«Ведомости»: Госдума заказала исследование о влиянии миграции на РФ за ₽1,5 млн

Аппарат Госдумы запустил масштабное исследование влияния миграции на социально-экономическую стабильность России. Об этом пишут «Ведомости».

Контракт на 1,55 млн рублей, размещенный в июле на госзакупках, предусматривает анализ законодательства и разработку мер по «минимизации рисков».

Исполнителем выступит Уральский государственный юридический университет имени Яковлева (Екатеринбург), привлекший для работы НКО «Уральский фонд поддержки правосудия «Паритет» с субподрядом на 387 500 рублей. Итоговый отчет университет должен представить заказчику до 1 сентября 2025 года.

В техническом задании подчеркивается, что нелегальная миграция формирует теневой бизнес, рынок труда и аренду жилья, нанося «существенный убыток бюджету». Отдельно отмечается отсутствие комплексных доказательств того, что «экономика РФ не будет работать без трудовых мигрантов», чьи семьи создают «серьезную нагрузку на социальную сферу».

Исследование включит детальную статистику: распределение нелегальных мигрантов по странам происхождения, анализ преступности среди иностранцев с разбивкой по государствам и видам правонарушений, а также международный опыт регулирования трудовой миграции. Уральский фонд изучит законодательство России и трех зарубежных стран (не названных в ТЗ) по вопросам социальной адаптации мигрантов.

Контекст от МВД: На конец 2024 года в России находилось 6,3 млн иностранцев, из которых 700 тыс. (11%) пребывали незаконно. Численность мигрантов растет третий год подряд: с 5,7 млн в 2022-м до 6 млн в 2023-м. Параллельно растут доходы бюджетов от патентов: 97,2 млрд руб. (2022), 106,7 млрд руб. (2023), 124 млрд руб. (2024). При этом квота на специалистов из визовых стран (132 тыс. разрешений) в 2024 году использовалась лишь на 65%.

Ранее россиян предупредили о призывах мигрантов к восстанию.