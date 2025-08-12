На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что мигранты могут работать не только на «самокатах с квадратными рюкзаками»

Депутат Наумов: российские школы будут только рады, если приезжие будут в них работать
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Власти Петербурга приняли правильное решение, запретив иностранцам работать в сфере доставки — российское общество не должно превращаться в «полуподвальную экономику», заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Надо менять представление о запросах рынка труда. Если для губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова нелегальная, полулегальная миграция является социальной проблемой, то у него должны быть все варианты решения проблемы. Не надо искусственно создавать спрос на профессию курьера. Мы не должны превращаться в общество полуподвальной экономики и курьерских компетенций», — сказал он.

Наумов считает, что иностранцы в России могут работать кем угодно. По его словам, в стране созданы необходимые условия.

«Пусть все приезжают откуда угодно и пусть получают наше лучшее в мире высшее образование. Но это вовсе не означает, что других вариантов у приезжающих к нам, кроме как подработать на самокате с квадратным рюкзаком, нет. Пусть идут в школы, работают — мы приняли закон, который позволяет любому студенту работать в школе уже сейчас. Школы только рады будут, если ребята из зарубежных стран, которые учатся в наших университетах, еще и будут работать школьными учителями — поддерживаю решение Александра Дмитриевича», — сказал он.

Документ, подписанный губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, расширяет перечень видов деятельности, по котором в текущем году запрещено привлекать иностранцев. Нововведение объясняется борьбой с теневой занятостью. За три месяца бизнес должен скорректировать работу в новых условиях. До этого подобный запрет был введен в сфере такси.

Ранее в Госдуме заступились за мигрантов из-за платного образования.

