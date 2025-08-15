На Аляску перебросили бомбардировщики, наносившие удары по Ирану

США перебросили бомбившие Иран B-2 Spirit на базу, где встретятся Трамп и Путин

Вашингтон перебросил два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где пройдет встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Это следует из данных портала Flightradar24.

Кроме того, Telegram-канал «Военный осведомитель» пишет, что данные бомбардировщики США задействовали в операции «Полуночный молот» для ударов по объектам иранской ядерной программы.

«Это очевидная демонстрация силы со стороны Трампа», — говорится в публикации.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 22:30 мск).

Сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации двух стран. Российскую сторону будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.