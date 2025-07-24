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Экс-директор «Патриота» рассказал, кто получил всю выгоду от хищения средств Минобороны

Экс-директор «Патриота» Ахмедов: выгоду от хищения получил только Попов
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Andrey 69/Shutterstock/FOTODOM

Экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов в суде заявил, что всю выгоду от хищения средств министерства обороны России и парка получил только бывший заместитель министра обороны Павел Попов. Его слова приводит корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья.

«Я нужен был Попову как сотрудник, который беспрекословно выполняет его требования. За период работы в парке я получал лишь заработную плату, я не имел личной выгоды при строительстве на участке Попова, за все время работы в парке я не приобрел какую-либо недвижимость или автомобиль», — сказал он.

По словам Ахмедова, он осознавал, что совершал преступления, но Попов пугал его тем, что он больше никуда не сможет трудоустроиться.

«Оснований не верить генералу армии у меня не было. Я находился в полной зависимости от него», — рассказал суду бывший директор «Патриота».

До этого сообщалось, что Попов построил жилой дом, баню и гараж на деньги министерства, предназначенные для парка «Патриот».

Ранее Минобороны России дало характеристику экс-замминистра обороны генералу Попову.

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