В Таганроге в жилом доме произошло обрушение плиты перекрытия

В Таганроге ввели режим ЧС после обрушения плиты перекрытия в жилом доме

В одном из домов в Таганроге обрушились плиты перекрытия. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Инцидент произошел на Октябрьской улице. В подвале дома рухнула перегородка, после чего обрушились потолочные балки и плиты перекрытия. В результате трещины пошли по всему зданию.

Во время инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Отмечается, что всего в доме живет 40 человек. Большинство людей эвакуировались к близким, помощь с размещением во временном жилье понадобилась шести местным жителям. В доме, где произошел инцидент, перекрыли воду и газ.

«С 8:00 сегодняшнего дня ввели режим ЧС в границах дома. Создан оперативный штаб», – сообщается в публикации.

На данный момент ответственные органы принимают все необходимые меры.

