В Ингушетии три человека пострадали при обрушении на стройке

МЧС: в Магасе госпитализировали пострадавшего при обрушении на стройке
FotograFFF/Shutterstock

Одного из пострадавших при обрушении конструкций в строящемся торговом комплексе в городе Магас в Ингушетии госпитализировали, двоих направили на амбулаторное лечение. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, инцидент произошел в результате разрушения опалубки, не выдержавшей нагрузку при заливке бетонной смеси.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Специалисты оказали пострадавшим необходимую помощь и доставили их в медицинское учреждение. Их состояние медики оценили как удовлетворительное.

«Один из них госпитализирован для дальнейшего наблюдения и лечения. Двое после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение», — говорится в публикации.

9 августа в Нальчике оборвалась канатная дорога, соединяющая городской парк с горой Малая Кизиловка. Пострадали двенадцать человек, один находится в реанимации. По предварительным данным, причиной аварии стал износ подъемника 1968 года постройки, на который ранее жаловались туристы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в здании Мосгорсуда обрушилась часть кирпичной стены.

