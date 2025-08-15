Спасатель рассказал, в каких водоемах опасно закрывать купальный сезон

В водоемах, которые не оборудованы для купания, опасно закрывать купальный сезон, потому что там нет спасателей. Об этом Life рассказал спасатель Максим Штыба.

По его словам, на дне таких мест могут находиться различные предметы или возникать внезапные течения. Особую опасность представляют водопады, подчеркнул он.

«Бывает, глубина по колено, а купаться опасно. Если мы берем море, бывают волны и отбойные течения. Когда там дежурят спасатели, они все это учитывают и при необходимости своевременно пляж закрывают. У нас есть реки с течением, даже коварные места, когда течение реки может унести либо на широкую часть реки, либо в озеро», — сказал Штыб.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус до этого сообщил, что в Москве завершается купальный сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, купаться в московских водоемах можно круглый год, однако все зависит от закаленности человека и восприятия температуры. Синоптик отметил, что минимальная температура воздуха в Москве уже опускается до 12°. Он объяснил, что дневные показатели выше 20° прогревают воду в течение 3-5 часов, а затем вода начинается отдавать тепло.

Ранее в пяти зонах отдыха Москвы запретили купаться.