На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатель рассказал, в каких водоемах опасно закрывать купальный сезон

Спасатель Штыба: в местах без спасателей опасно закрывать купальный сезон
true
true
true
close
Pexels

В водоемах, которые не оборудованы для купания, опасно закрывать купальный сезон, потому что там нет спасателей. Об этом Life рассказал спасатель Максим Штыба.

По его словам, на дне таких мест могут находиться различные предметы или возникать внезапные течения. Особую опасность представляют водопады, подчеркнул он.

«Бывает, глубина по колено, а купаться опасно. Если мы берем море, бывают волны и отбойные течения. Когда там дежурят спасатели, они все это учитывают и при необходимости своевременно пляж закрывают. У нас есть реки с течением, даже коварные места, когда течение реки может унести либо на широкую часть реки, либо в озеро», — сказал Штыб.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус до этого сообщил, что в Москве завершается купальный сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, купаться в московских водоемах можно круглый год, однако все зависит от закаленности человека и восприятия температуры. Синоптик отметил, что минимальная температура воздуха в Москве уже опускается до 12°. Он объяснил, что дневные показатели выше 20° прогревают воду в течение 3-5 часов, а затем вода начинается отдавать тепло.

Ранее в пяти зонах отдыха Москвы запретили купаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами