Установлена личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Белгородской области

СК РФ установил командира ВСУ, приказывавшего обстреливать Шебекинский район
Российские следователи установили личность подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), неоднократно отдававшего подчиненным приказы об атаках на Шебекинский район Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что речь идет о командире 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталии Нащубском. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

«По данным следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на осуществление минометных обстрелов, подрывов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе Белгородской области», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что из-за действий подполковника ВСУ пострадали несколько мирных жителей. Более того, в российском регионе оказались разрушены объекты социальной инфраструктуры.

«Выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжается», — добавили в пресс-службе.

Из публикации следует, что в настоящее время сотрудники СК РФ устанавливают местонахождение Нащубского и пытаются выяснить личности соучастников совершенного им преступления.

Ранее в городе Шебекино в результате атаки украинских войск пострадала женщина.

