Установлена личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Белгородской области

Российские следователи установили личность подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), неоднократно отдававшего подчиненным приказы об атаках на Шебекинский район Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что речь идет о командире 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталии Нащубском. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

«По данным следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на осуществление минометных обстрелов, подрывов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе Белгородской области», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что из-за действий подполковника ВСУ пострадали несколько мирных жителей. Более того, в российском регионе оказались разрушены объекты социальной инфраструктуры.

«Выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжается», — добавили в пресс-службе.

Из публикации следует, что в настоящее время сотрудники СК РФ устанавливают местонахождение Нащубского и пытаются выяснить личности соучастников совершенного им преступления.

Ранее в городе Шебекино в результате атаки украинских войск пострадала женщина.