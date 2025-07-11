«Я тебя люблю»: на видео попало, как возлюбленная прощалась со Старовойтом

В Петербурге возлюбленная экс-министра Полина попрощалась со Старовойтом

В Санкт-Петербурге возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина попрощалась с ним на похоронах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Я тебя люблю, у меня все хорошо» — прошептала Полина Копылова.

На опубликованных в сети кадрах видно, как девушка кладет на гроб красные розы, прощается и уходит.

По информации канала, могила Старовойта расположена недалеко от часовни Ксении Блаженной. Считается, что вблизи этой часовни по распоряжению властей хоронят государственных деятелей и творческих лиц.

До этого сообщалось, что возлюбленная экс-министра Старовойта Полина осталась без жилья и вынуждена снимать номер в гостинице в Москве. В родной Курск девушка не возвращается, потому что там ей якобы «угрожает опасность».

Кроме того, на похоронах возлюбленная министра Полина шла позади близких родственников. Похоронную процессию на Смоленском возглавили брат, бывшая жена, дочки и мать экс-министра транспорта Романа Старовойта

Ранее экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой.