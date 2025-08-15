На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Рязанской области

РЕН ТВ: три человека пострадали в результате взрыва на заводе «Эластик»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Три человека, предварительно, пострадали при взрыве в пороховом цеху завода «Эластик» в в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, всех пострадавших эвакуируют в медучреждения.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в цехе возник пожар. Причины ЧП устанавливаются.

9 августа на производственной площадке «Каустик» Башкирской содовой компании в Стерлитамаке произошел взрыв газовоздушной смеси в Стерлитамаке. В результате инцидента пострадали 36 человек, из них 22 госпитализированы. По версии следователей, эксплуатация трубопровода с нарушениями и привела к его разрушению.

Позднее Следственный Комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из цехов предприятия «Арсенал» в Санкт-Петербурге.

