На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму ищут причастных к стрельбе в воздух

СК РФ: в Крыму следователи ищут причастных к стрельбе в воздух
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи устанавливают причастных к стрельбе в воздух в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом рассказала пресс-служба крымского главного управления Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что информацию об инциденте выявили ходе мониторинга Telegram-каналов.

«Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил организовать процессуальную проверку, во взаимодействии с оперативными службами установить время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что двое мужчин и женщина устроили стрельбу на парковке в селе Усть-Тарка Новосибирской области, в ходе которой ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек.

Несовершеннолетнюю госпитализировали, второго пострадавшего спасти не смогли.

Возбуждено уголовное дело. Инициаторы произошедшего задержаны полицией. В ближайшее время следователи СК намерены предъявить им обвинение и направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ранее драка со стрельбой из-за парковочного места произошла в Бурятии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами