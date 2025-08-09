В Крыму ищут причастных к стрельбе в воздух

СК РФ: в Крыму следователи ищут причастных к стрельбе в воздух

Следователи устанавливают причастных к стрельбе в воздух в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом рассказала пресс-служба крымского главного управления Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что информацию об инциденте выявили ходе мониторинга Telegram-каналов.

«Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил организовать процессуальную проверку, во взаимодействии с оперативными службами установить время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что двое мужчин и женщина устроили стрельбу на парковке в селе Усть-Тарка Новосибирской области, в ходе которой ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек.

Несовершеннолетнюю госпитализировали, второго пострадавшего спасти не смогли.

Возбуждено уголовное дело. Инициаторы произошедшего задержаны полицией. В ближайшее время следователи СК намерены предъявить им обвинение и направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ранее драка со стрельбой из-за парковочного места произошла в Бурятии.